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(Скворцова) Елизавета Павлова

Место рождения

Костромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково

Дата рождения

30.09.1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1858 г.р.

Муж

Около 1882 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.09.1887 ст.

Отец: Павел Геннадиев

Мать: (Смирнова) Анна Онисимова

Крещена 2 октября 1887 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Анастасия Елпидифоров... Показать все
Восприемник
13.11.1899 ст.
Крещение сестры Екатерины Павловой в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии (ОГКУ ГАКО 56-25-220-134об-135)
Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Муж: Петров Сергей Александрович

Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Легитово крестьянский сын Сергей Александров Петров, православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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