(Скворцова) Елизавета Павлова
Место рожденияКостромская губерния, Чухломский уезд, Судайская волость, деревня Евсяково
Дата рождения30.09.1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
30.09.1887 ст.
Отец: Павел Геннадиев
Крещена 2 октября 1887 г. в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии. Воспреемники: той же деревни (Евсяково) крестьянская девица Анастасия Елпидифоров... Показать все
Восприемник
13.11.1899 ст.
Крещение сестры Екатерины Павловой в Благовещенской церкви села Судая Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии (ОГКУ ГАКО 56-25-220-134об-135)
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Легитово крестьянский сын Сергей Александров Петров, православ... Показать все
Смерть
Неизвестно