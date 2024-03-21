Петров Сергей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Сергей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1906 ст.

Жена: (Скворцова) Елизавета Павлова

Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Легитово крестьянский сын Сергей Александров Петров, православ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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