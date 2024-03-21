Петров Сергей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1906 ст.
Венчание в Преображенской церкви села Шартаново Судайской волости Чухломского уезда Костромской губернии Жених: Судайской волости деревни Легитово крестьянский сын Сергей Александров Петров, православ... Показать все
Смерть
Неизвестно