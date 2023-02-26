Елистратова Матрона Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.02.1852
Дочь: Агафия Спиридонова
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
11.11.1853
Дочь: Жидкова Стефанида Спиридонова
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
11.04.1856
Сын: Елистратов Мартин Спиридонов
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
01.01.1859
Дочь: Мелания Спиридонова
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
01.07.1860
Сын: Елистратов Андрей Спиридонов
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
1870
Сын: Елистратов Василий Спиридонов
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Рождение ребёнка
До 1871
Дочь: Дария Спиридонова
Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно