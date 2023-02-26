Елистратова Матрона Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елистратова Матрона Егорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1852

Дочь: Агафия Спиридонова

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1853

Дочь: Жидкова Стефанида Спиридонова

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.04.1856

Сын: Елистратов Мартин Спиридонов

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1859

Дочь: Мелания Спиридонова

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.07.1860

Сын: Елистратов Андрей Спиридонов

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Елистратов Василий Спиридонов

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1871

Дочь: Дария Спиридонова

Отец ребёнка: Елистратов Спиридон Егоров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елистратов Спиридон Егоров

Смерть
Неизвестно
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