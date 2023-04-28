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Елистратов Василий Спиридонов

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Елистратов Спиридон Егоров

Мать: Елистратова Матрона Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
23.01.1900

Жена: Елистратова Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1901

Сын: Елистратов Александр Васильев

Мать ребёнка: Елистратова Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.10.1904

Сын: Елистратов Иван Васильев

Мать ребёнка: Елистратова Екатерина Григорьева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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