Елистратов Василий Спиридонов
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Бракосочетание
23.01.1900
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.08.1901
Сын: Елистратов Александр Васильев
Мать ребёнка: Елистратова Екатерина Григорьева
Рождение ребёнка
13.10.1904
Мать ребёнка: Елистратова Екатерина Григорьева
Смерть
Неизвестно