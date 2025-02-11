Давыдов Федор Павлович
мужской, родился 1842, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецДавыдов Павел Матвеевич1819 г.р.
МатьДавыдова Афимья Тихонова1820 г.р.
Супруги
Давыдова Мария АлексееваДо 1849 г.р.
Дети
(Давыдова) Анна Фёдорова22.07.1867 г.р.
Давыдов Сергей Фёдоров10.09.1868 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Давыдов Павел Матвеевич
Мать: Давыдова Афимья Тихонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Мария Алексеева
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
22.07.1867
Дочь: (Давыдова) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
10.09.1868
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева
Рождение ребёнка
08.03.1878
Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева
Смерть
Неизвестно