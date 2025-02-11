Давыдов Федор Павлович 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдов Федор Павлович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Давыдов Павел Матвеевич1819 г.р.
Мать
Давыдова Афимья Тихонова1820 г.р.
Супруги
Давыдова Мария АлексееваДо 1849 г.р.
Дети
(Давыдова) Анна Фёдорова22.07.1867 г.р.
Давыдов Сергей Фёдоров10.09.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Давыдов Павел Матвеевич

Мать: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Мария Алексеева

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

35

Рождение ребёнка
22.07.1867

Дочь: (Давыдова) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Давыдов Сергей Фёдоров

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.03.1878

Сын: Давыдов Алексей Фёдоров

Мать ребёнка: Давыдова Мария Алексеева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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