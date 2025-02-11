Давыдова Мария Алексеева
женский, родилась До 1849
умерла Неизвестно
Супруги
Давыдов Федор Павлович1842 г.р.
Дети
(Давыдова) Анна Фёдорова22.07.1867 г.р.
Давыдов Сергей Фёдоров10.09.1868 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.07.1867
Дочь: (Давыдова) Анна Фёдорова
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Рождение ребёнка
10.09.1868
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Рождение ребёнка
08.03.1878
Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович
Смерть
Неизвестно