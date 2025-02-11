Давыдова Мария Алексеева До 1849 — найти родственников по фамилии на Familio

Давыдова Мария Алексеева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась До 1849

умерла Неизвестно

Супруги
Давыдов Федор Павлович1842 г.р.
Дети
(Давыдова) Анна Фёдорова22.07.1867 г.р.
Давыдов Сергей Фёдоров10.09.1868 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Федор Павлович

Рождение ребёнка
22.07.1867

Дочь: (Давыдова) Анна Фёдорова

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
10.09.1868

Сын: Давыдов Сергей Фёдоров

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
08.03.1878

Сын: Давыдов Алексей Фёдоров

Отец ребёнка: Давыдов Федор Павлович

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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