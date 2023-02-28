Давыдов Павел Матвеев
Место рождения
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Давыдов Матвей Иванов
Мать: Давыдова Софья Трофимова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Масикова Настасья Павлова
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
1842
Сын: Давыдов Фёдор Павлов
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Давыдов Семён Павлов
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Арина Павлова
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Давыдов Пётр Павлов
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Татьяна Павлова
Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова
Место жительства
1858
35
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Афимья Тихонова
Смерть
Неизвестно