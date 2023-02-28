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Давыдов Павел Матвеев

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Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Давыдов Матвей Иванов

Мать: Давыдова Софья Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Масикова Настасья Павлова

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Давыдов Фёдор Павлов

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Давыдов Семён Павлов

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Арина Павлова

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Давыдов Пётр Павлов

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Татьяна Павлова

Мать ребёнка: Давыдова Афимья Тихонова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
35
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Афимья Тихонова

Смерть
Неизвестно
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