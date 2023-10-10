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Давыдов Матвей Иванов

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

До 1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801

Отец: Иван

Мать: не указана

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1819

Сын: Давыдов Павел Матвеев

Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Давыдов Кирилл Матвеев

Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Давыдов Егор Матвеев

Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Давыдов Иван Матвеев

Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Софья Трофимова

Смерть
Неизвестно
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