Давыдов Матвей Иванов
Место рождения
Дата рожденияДо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1801
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Давыдов Егор Матвеев
Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова
Рождение ребёнка
1827
Сын: Давыдов Иван Матвеев
Мать ребёнка: Давыдова Софья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давыдова Софья Трофимова
Смерть
Неизвестно