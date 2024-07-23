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Холин Юрий Александрович

Место рождения

Степаново, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

1927

Дата смерти

2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Степаново, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холина Вера Васильевна

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Холина Вера Васильевна

Смерть
2017
Гродно, Гродненская область

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