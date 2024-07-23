Холин Юрий Александрович
Место рождения
Дата рождения1927
Дата смерти2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Холина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
04.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холина Вера Васильевна
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Холина Вера Васильевна
Смерть
2017
Гродно, Гродненская область