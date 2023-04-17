Холина (Зубкова) Вера Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Холина (Зубкова) Вера Васильевна

Место рождения

Минино, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

12.08.1936

Дата смерти

17.04.2023

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1907 г.р.

Муж

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936

Отец: Зубков Василий Михайлович

Мать: Зубкова Александра Дмитриевна

Минино, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
04.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холин Юрий Александрович

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холин Юрий Александрович

Смерть
17.04.2023
Гродно, Гродненская область

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