Холина (Зубкова) Вера Васильевна
Место рождения
Дата рождения12.08.1936
Дата смерти17.04.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холин Юрий Александрович
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Холин Юрий Александрович
Смерть
17.04.2023
Гродно, Гродненская область