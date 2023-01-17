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Григорий Петров

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Место рождения

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Петр Фомин

Мать: Ирина Никифорова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
14.04.1846

Жена: Мария Евдокимова

Пожених: той же деревни и помещика крестьяне Яков Иванов и Мануил Иванов. Поневест: той же деревни и помещика крестьяне Лев Патрикеев и Исай Фомин
Рождение ребёнка
20.09.1848

Дочь: Фекла Григорьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Матрона Григорьева

Мать ребёнка: Мария Евдокимова

Смерть
Неизвестно
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