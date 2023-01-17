Григорий Петров
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Петр Фомин
Мать: Ирина Никифорова
Бракосочетание
14.04.1846
Жена: Мария Евдокимова
Пожених: той же деревни и помещика крестьяне Яков Иванов и Мануил Иванов. Поневест: той же деревни и помещика крестьяне Лев Патрикеев и Исай Фомин
Рождение ребёнка
20.09.1848
Дочь: Фекла Григорьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Матрона Григорьева
Мать ребёнка: Мария Евдокимова
Смерть
Неизвестно