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Матрона Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1825 г.р.

Мать

1830 г.р.

Дети

Не указаны

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ИК
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Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Григорий Петров

Мать: Мария Евдокимова

Смерть
Неизвестно