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Матрона Григорьева
Матрона Григорьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1851
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Григорий Петров
1825 г.р.
Мать
Мария Евдокимова
1830 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец:
Григорий Петров
Мать:
Мария Евдокимова
Смерть
Неизвестно
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