Фекла Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Григорьева

Фекла Григорьева

avatar

Место рождения

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

20.09.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848

Отец: Григорий Петров

Мать: Мария Евдокимова

Ивановка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Крещение
21.09.1848
Бракосочетание
25.01.1865

Муж: Тиханов Петр Игнатов

Пожених: д. Жемайловки помещицы Воейковой крестьяне: Лаврентий Терентьев и Петр Ермолаев. Поневест д. Жемайловки: Спиридон Сергеев и Федор Васильев
Рождение ребёнка
1865

Сын: Тиханов Дмитрий Петров

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
27.05.1867

Дочь: Акулина Петрова

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
16.07.1869

Сын: Тихонов Илья Петров

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Дарья Петрова

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1874

Сын: Тихонов Тимофей Петров

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
24.12.1876

Дочь: Анастасия Петрова

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
04.02.1878

Сын: Тихонов Федор Петров

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1886

Дочь: Елена Петрова

Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов

Жемайловка, Ефремовский уезд, Тульская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close