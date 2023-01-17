Фекла Григорьева
Место рождения
Дата рождения20.09.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1848
Отец: Григорий Петров
Мать: Мария Евдокимова
Крещение
21.09.1848
Бракосочетание
25.01.1865
Муж: Тиханов Петр Игнатов
Пожених: д. Жемайловки помещицы Воейковой крестьяне: Лаврентий Терентьев и Петр Ермолаев. Поневест д. Жемайловки: Спиридон Сергеев и Федор Васильев
Рождение ребёнка
1865
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
27.05.1867
Дочь: Акулина Петрова
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
16.07.1869
Сын: Тихонов Илья Петров
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Дарья Петрова
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
26.04.1874
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
24.12.1876
Дочь: Анастасия Петрова
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
04.02.1878
Сын: Тихонов Федор Петров
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Рождение ребёнка
15.05.1886
Дочь: Елена Петрова
Отец ребёнка: Тиханов Петр Игнатов
Смерть
Неизвестно