Ищенко Елена Глебовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1915
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Суглобова Таисия Павловна
Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ищенко Александр Павлович
Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Людмила Павловна
Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович
Смерть
Неизвестно