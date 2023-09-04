Ищенко Елена Глебовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИщенко Елена Глебовна

Ищенко Елена Глебовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1915

Отец: Кривонос Глеб Иванович

Мать: Кривонос Александра Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Суглобова Таисия Павловна

Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ищенко Александр Павлович

Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Людмила Павловна

Отец ребёнка: Ищенко Павел Семенович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close