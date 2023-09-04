Ищенко Павел Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ищенко Семен Стефанович
Мать: Ищенко Ана Филипповна
Рождение ребёнка
01.01.1942
Дочь: Суглобова Таисия Павловна
Мать ребёнка: Ищенко Елена Глебовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева Людмила Павловна
Мать ребёнка: Ищенко Елена Глебовна
Смерть
Неизвестно