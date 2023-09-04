Ищенко Павел Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ищенко Павел Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ищенко Семен Стефанович

Мать: Ищенко Ана Филипповна

Рождение ребёнка
01.01.1942

Дочь: Суглобова Таисия Павловна

Мать ребёнка: Ищенко Елена Глебовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева Людмила Павловна

Мать ребёнка: Ищенко Елена Глебовна

Смерть
Неизвестно
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