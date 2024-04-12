Коськов Илларион Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоськов Илларион Антонович

Коськов Илларион Антонович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Антон Даниилович

Мать: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
26.01.1892

Жена: Александра Арсеньева

Рождение ребёнка
02.07.1903

Дочь: Елена Ларионова

Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Коськов Михаил Ларионов

Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Коськов Борис Ларионов

Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коськова Валентина Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Ларионова

Мать ребёнка: Александра Арсеньева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close