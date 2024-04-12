Коськов Илларион Антонович
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Антон Даниилович
Мать: Александра Дмитриева
Бракосочетание
26.01.1892
Жена: Александра Арсеньева
Рождение ребёнка
02.07.1903
Дочь: Елена Ларионова
Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна
Рождение ребёнка
1912
Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна
Рождение ребёнка
10.08.1918
Мать ребёнка: Коськова Валентина Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Ларионова
Мать ребёнка: Александра Арсеньева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно