Александра Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смерти06.02.1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Бракосочетание
14.01.1858
Муж: Антон Даниилович
Рождение ребёнка
05.07.1860
Дочь: Ольга Антоновна
Отец ребёнка: Антон Даниилович
Рождение ребёнка
15.08.1861
Дочь: Васса Антоновна
Отец ребёнка: Антон Даниилович
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коськов Илларион Антонович
Отец ребёнка: Антон Даниилович
Рождение ребёнка
12.05.1875
Сын: Павел Антонович
Отец ребёнка: Антон Даниилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Антонович
Отец ребёнка: Антон Даниилович
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
06.02.1897
Причина смерти: чахоткою