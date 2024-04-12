Александра Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександра Дмитриева

Александра Дмитриева

Место рождения

Харино, Коптевская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

06.02.1897

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Харино, Коптевская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
14.01.1858

Муж: Антон Даниилович

Рождение ребёнка
05.07.1860

Дочь: Ольга Антоновна

Отец ребёнка: Антон Даниилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1861

Дочь: Васса Антоновна

Отец ребёнка: Антон Даниилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коськов Илларион Антонович

Отец ребёнка: Антон Даниилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1875

Сын: Павел Антонович

Отец ребёнка: Антон Даниилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Антонович

Отец ребёнка: Антон Даниилович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
06.02.1897
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: чахоткою
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close