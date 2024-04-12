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Антон Даниилович

Место рождения

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

05.07.1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1831

Отец: Даниил Егорович

Мать: Наталья Васильевна

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
14.01.1858

Жена: Александра Дмитриева

Рождение ребёнка
05.07.1860

Дочь: Ольга Антоновна

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1861

Дочь: Васса Антоновна

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1868

Сын: Коськов Илларион Антонович

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.05.1875

Сын: Павел Антонович

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федор Антонович

Мать ребёнка: Александра Дмитриева

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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