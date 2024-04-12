Антон Даниилович
Место рождения
Дата рождения05.07.1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1831
Отец: Даниил Егорович
Мать: Наталья Васильевна
Бракосочетание
14.01.1858
Жена: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
05.07.1860
Дочь: Ольга Антоновна
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
15.08.1861
Дочь: Васса Антоновна
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
1868
Сын: Коськов Илларион Антонович
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
12.05.1875
Сын: Павел Антонович
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федор Антонович
Мать ребёнка: Александра Дмитриева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно