Коськова Валентина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоськова Валентина Матвеевна

Коськова Валентина Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1868 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.07.1903

Дочь: Елена Ларионова

Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1912

Сын: Коськов Михаил Ларионов

Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.08.1918

Сын: Коськов Борис Ларионов

Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович

Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коськов Илларион Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мозжарино, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close