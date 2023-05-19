Коськова Валентина Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
02.07.1903
Дочь: Елена Ларионова
Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович
Рождение ребёнка
1912
Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович
Рождение ребёнка
10.08.1918
Отец ребёнка: Коськов Илларион Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно