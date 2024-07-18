Ефрем Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.03.1792
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1792
Отец: Ягунь Алексей Тихонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818
Дочь: Елена Ефремовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Мария Ефремовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1822
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Евфимия Ефремовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1824
Дочь: Евдокия-Авдотья Ефремовна
Мать ребёнка: Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
07.03.1827
Сын: Василий Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Константин Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Семен Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1834
Сын: Андрей Ефремович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1843