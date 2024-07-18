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Ефрем Алексеевич

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

06.03.1792

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

Между 1733 и 1734 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Между 1794 и 1795 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1792

Отец: Ягунь Алексей Тихонович

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818

Дочь: Елена Ефремовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Мария Ефремовна

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Между 1820 и 1822

Сын: Исидор-Сидор Федорович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1821

Дочь: Евфимия Ефремовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1824

Дочь: Евдокия-Авдотья Ефремовна

Мать ребёнка: Евдокия Петровна

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
07.03.1827

Сын: Василий Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1829

Сын: Константин Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1832

Сын: Семен Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
28.10.1834

Сын: Андрей Ефремович

Мать ребёнка: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
1843

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