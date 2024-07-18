Андрей Ефремович
Место рождения
Дата рождения28.10.1834
Дата смертиДо 1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1781
Сын: Тимофей Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна
Рождение
28.10.1834
Отец: Ефрем Алексеевич
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1866
Жена: Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
03.09.1867
Дочь: Харитина Ивановна
Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна
Рождение ребёнка
17.05.1869
Сын: Иоанн Андреевич
Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна
Смерть
До 1871