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Андрей Ефремович

Место рождения

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

28.10.1834

Дата смерти

До 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1781

Сын: Тимофей Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение
28.10.1834

Отец: Ефрем Алексеевич

Мать: не указана

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
06.07.1866

Жена: Гликерия Тимофеевна

Рождение ребёнка
03.09.1867

Дочь: Харитина Ивановна

Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1869

Сын: Иоанн Андреевич

Мать ребёнка: Гликерия Тимофеевна

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1871

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