Гликерия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гликерия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1834 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1781

Сын: Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ефремович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.07.1866

Муж: Андрей Ефремович

Рождение ребёнка
03.09.1867

Дочь: Харитина Ивановна

Отец ребёнка: Андрей Ефремович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
17.05.1869

Сын: Иоанн Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Ефремович

Сюлескеры, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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