Гликерия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
15.02.1781
Сын: Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ефремович
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1866
Муж: Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
03.09.1867
Дочь: Харитина Ивановна
Отец ребёнка: Андрей Ефремович
Рождение ребёнка
17.05.1869
Сын: Иоанн Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Ефремович
Смерть
Неизвестно