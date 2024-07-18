Евдокия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Петровна

Евдокия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1794 и 1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1794 и 1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефрем Алексеевич

Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818

Дочь: Елена Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
20.09.1821

Дочь: Евфимия Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
01.03.1824

Дочь: Евдокия-Авдотья Ефремовна

Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич

Янорсово, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.