Евдокия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1794 и 1795
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1794 и 1795
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
Между 1816 и 1818
Дочь: Елена Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
20.09.1821
Дочь: Евфимия Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич
Рождение ребёнка
01.03.1824
Дочь: Евдокия-Авдотья Ефремовна
Отец ребёнка: Ефрем Алексеевич
Смерть
Неизвестно