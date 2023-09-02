Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Грошиков Ефим Кузьмич
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1859
Рождение ребёнка
05.07.1861
Сын: Кондрашев Андрей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
27.03.1864
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
07.05.1866
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович
Рождение ребёнка
05.07.1869
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Дмитриевна
Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович
Смерть
Неизвестно