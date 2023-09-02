Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Грошиков Ефим Кузьмич

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1859

Муж: Кондрашев Дмитрий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Кондрашев Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1864

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1866

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1869

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кондрашев Дмитрий Михайлович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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