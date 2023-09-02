Кондрашев Дмитрий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832 или 1841
Дата смерти02.08.1871
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1841
Отец: Кондрашов Михаил Илларионович
Мать: не указана
Бракосочетание
25.05.1859
Рождение ребёнка
05.07.1861
Сын: Кондрашев Андрей Дмитриевич
Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
27.03.1864
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
07.05.1866
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Елена Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
05.07.1869
Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Дмитриевна
Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна
Смерть
02.08.1871