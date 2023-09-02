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Кондрашев Дмитрий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832 или 1841

Дата смерти

02.08.1871

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832 или 1841

Отец: Кондрашов Михаил Илларионович

Мать: не указана

Бракосочетание
25.05.1859

Жена: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1861

Сын: Кондрашев Андрей Дмитриевич

Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.03.1864

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Матрона Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.05.1866

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Елена Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.07.1869

Дочь: Кондрашева (Кондрашева) Ефимия Дмитриевна

Мать ребёнка: Кондрашева (Грошикова) Евдокия Ефимовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
02.08.1871
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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