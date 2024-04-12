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Терскова Павла Ивановна

Место рождения

Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Анаш, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.

Дочь: Мавра Яковлевна

Отец ребёнка: Анцыферов Яков Григорьевич

Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Сын: Анцыферов Дмитрий Яковлевич

Отец ребёнка: Анцыферов Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анцыферов Яков Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терсков Степан Абакумович

Смерть
Неизвестно
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