Терскова Павла Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1871
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.
Дочь: Мавра Яковлевна
Отец ребёнка: Анцыферов Яков Григорьевич
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.
Сын: Анцыферов Дмитрий Яковлевич
Отец ребёнка: Анцыферов Яков Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно