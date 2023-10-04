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Анцыферов Яков Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Анцыферов Григорий Кононович

Мать: Анцыферова Домна Епифановна

Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.

Дочь: Лукия Яковлевна

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.

Дочь: Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
28.09.1877 ст.

Сын: Анцыферов Андрей Яковлевич

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.

Дочь: Евдокия Яковлевна

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.

Дочь: Акилина Яковлевна

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
05.09.1882 ст.

Сын: Анцыферов Корнил Яковлевич

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
17.07.1885 ст.

Сын: Анцыферов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Рождение ребёнка
10.04.1892 ст.

Сын: Анцыферов Трофим Яковлевич

Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна

Карелино, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.

Дочь: Мавра Яковлевна

Мать ребёнка: Терскова Павла Ивановна

Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.

Сын: Анцыферов Дмитрий Яковлевич

Мать ребёнка: Терскова Павла Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анцыферова Вера Макаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Терскова Павла Ивановна

Смерть
Неизвестно
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