Анцыферов Яков Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1856
Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.
Дочь: Лукия Яковлевна
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
06.12.1875 ст.
Дочь: Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
28.09.1877 ст.
Сын: Анцыферов Андрей Яковлевич
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.
Дочь: Евдокия Яковлевна
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
31.05.1880 ст.
Дочь: Акилина Яковлевна
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
05.09.1882 ст.
Сын: Анцыферов Корнил Яковлевич
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
17.07.1885 ст.
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Рождение ребёнка
10.04.1892 ст.
Сын: Анцыферов Трофим Яковлевич
Мать ребёнка: Анцыферова Вера Макаровна
Карелино, Новоселовский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
26.01.1908 ст.
Дочь: Мавра Яковлевна
Мать ребёнка: Терскова Павла Ивановна
Рождение ребёнка
17.10.1913 ст.
Сын: Анцыферов Дмитрий Яковлевич
Мать ребёнка: Терскова Павла Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Терскова Павла Ивановна
Смерть
Неизвестно