Бормотов Фёдор Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения20.02.1926
Дата смерти21.03.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бормотова Татьяна Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.03.1992
Старая Кузурба, Ужурский муниципальный район, Красноярский край