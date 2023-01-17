Бормотов Фёдор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотов Фёдор Дмитриевич

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Место рождения

Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

20.02.1926

Дата смерти

21.03.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесное Цибаево, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бормотова Татьяна Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бормотова Татьяна Трофимовна

Смерть
21.03.1992
Старая Кузурба, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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