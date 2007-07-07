Бормотова (Исаева) Татьяна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бормотова (Исаева) Татьяна Трофимовна

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Место рождения

Лесные Сиялы, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

15.03.1929

Дата смерти

07.07.2007

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Лесные Сиялы, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бормотов Фёдор Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бормотов Фёдор Дмитриевич

Смерть
07.07.2007
Старая Кузурба, Ужурский муниципальный район, Красноярский край
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