Бормотова (Исаева) Татьяна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения15.03.1929
Дата смерти07.07.2007
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бормотов Фёдор Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.07.2007
Старая Кузурба, Ужурский муниципальный район, Красноярский край