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Энгельгардт Иван Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1796

Дата смерти

После 1840

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1796

Отец: Энгельгардт Николай Иванович

Мать: Энгельгардт Варвара Любимовна

Рождение ребёнка
12.01.1826

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна

Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Энгельгардт Илиодор Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энгельгардт Евгений Иванович

Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Надежда Богдановна

Смерть
После 1840
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