Энгельгардт Иван Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1796
Дата смертиПосле 1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1796
Рождение ребёнка
12.01.1826
Сын: Энгельгардт Николай Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Энгельгардт Илиодор Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энгельгардт Евгений Иванович
Мать ребёнка: Энгельгардт Надежда Богдановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1840