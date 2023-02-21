Энгельгардт (Воронец) Надежда Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Воронец) Надежда Богдановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1826

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Энгельгардт Илиодор Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энгельгардт Евгений Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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