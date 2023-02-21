Энгельгардт (Воронец) Надежда Богдановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1826
Сын: Энгельгардт Николай Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич
Рождение ребёнка
18.01.1833
Сын: Энгельгардт Илиодор Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Энгельгардт Евгений Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно