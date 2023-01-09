Энгельгардт (Воронец) Надежда Богдановна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Энгельгардт (Воронец) Надежда Богдановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Энгельгардт Иван Николаевич01.01.1796 г.р.
Дети
Энгельгардт Николай Иванович12.01.1826 г.р.
Энгельгардт Илиодор Иванович18.01.1833 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Энгельгардт Евгений Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Иван Николаевич

Рождение ребёнка
12.01.1826

Сын: Энгельгардт Николай Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Рождение ребёнка
18.01.1833

Сын: Энгельгардт Илиодор Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно

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