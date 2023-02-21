Энгельгардт (Потёмкина) Варвара Любимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт (Потёмкина) Варвара Любимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1796

Сын: Энгельгардт Иван Николаевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Иванович

Рождение ребёнка
15.10.1816

Сын: Энгельгардт Андрей Иванович

Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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