Энгельгардт (Потёмкина) Варвара Любимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1796
Сын: Энгельгардт Иван Николаевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Иванович
Рождение ребёнка
15.10.1816
Сын: Энгельгардт Андрей Иванович
Отец ребёнка: Энгельгардт Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно