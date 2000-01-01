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Энгельгардт Андрей Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1816

Дата смерти

После 1882

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1816

Отец: Энгельгардт Николай Иванович

Мать: Энгельгардт Варвара Любимовна

Рождение ребёнка
26.01.1855

Сын: Энгельгардт Николай Андреевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.

Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Энгельгардт Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.

Рождение ребёнка
19.10.1858

Дочь: Энгельгардт Мария Андреевна

Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.

Рождение ребёнка
05.11.1858

Сын: Энгельгардт Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Энгельгардт Деомидия М.

Смерть
После 1882
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