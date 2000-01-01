Энгельгардт Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1816
Дата смертиПосле 1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1816
Рождение ребёнка
26.01.1855
Сын: Энгельгардт Николай Андреевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Энгельгардт Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.
Рождение ребёнка
19.10.1858
Дочь: Энгельгардт Мария Андреевна
Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.
Рождение ребёнка
05.11.1858
Сын: Энгельгардт Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Энгельгардт Деомидия М.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Энгельгардт Деомидия М.
Смерть
После 1882