Энгельгардт Деомидия М.
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1855
Сын: Энгельгардт Николай Андреевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович
Рождение ребёнка
13.03.1856
Дочь: Энгельгардт Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович
Рождение ребёнка
19.10.1858
Дочь: Энгельгардт Мария Андреевна
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович
Рождение ребёнка
05.11.1858
Сын: Энгельгардт Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно