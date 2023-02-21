Энгельгардт Деомидия М. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Энгельгардт Деомидия М.

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1855

Сын: Энгельгардт Николай Андреевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович

Рождение ребёнка
13.03.1856

Дочь: Энгельгардт Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович

Рождение ребёнка
19.10.1858

Дочь: Энгельгардт Мария Андреевна

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович

Рождение ребёнка
05.11.1858

Сын: Энгельгардт Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Энгельгардт Андрей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Энгельгардт Андрей Иванович

Смерть
Неизвестно
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