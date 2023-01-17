Полякова Анисья Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Анисья Ефимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Попова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Поляков Иван Семенович

Половодово, Соликамский, Пермский край
в деревне Чурина Соликамского р-на Пермской области. Недалеко от нас стояло большое село Половодово. Мои родители Поляков Иван Семенович и Полякова Анисья Ефимовна были крестьяне. Когда я родилась, у... Показать все
Смерть
Неизвестно
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