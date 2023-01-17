Полякова Анисья Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Попова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Поляков Иван Семенович
Половодово, Соликамский, Пермский край
в деревне Чурина Соликамского р-на Пермской области. Недалеко от нас стояло большое село Половодово. Мои родители Поляков Иван Семенович и Полякова Анисья Ефимовна были крестьяне. Когда я родилась, у... Показать все
Смерть
Неизвестно