Попова (Полякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Полякова) Анна Ивановна

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Место рождения

Половодово, Соликамский, Пермский край

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: Поляков Иван Семенович

Мать: Полякова Анисья Ефимовна

Половодово, Соликамский, Пермский край
в деревне Чурина Соликамского р-на Пермской области. Недалеко от нас стояло большое село Половодово. Мои родители Поляков Иван Семенович и Полякова Анисья Ефимовна были крестьяне. Когда я родилась, у... Показать все
Смерть
Неизвестно
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