Попова (Полякова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Поляков Иван Семенович
Мать: Полякова Анисья Ефимовна
в деревне Чурина Соликамского р-на Пермской области. Недалеко от нас стояло большое село Половодово. Мои родители Поляков Иван Семенович и Полякова Анисья Ефимовна были крестьяне. Когда я родилась, у... Показать все
Смерть
Неизвестно