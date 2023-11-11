Аршинов Яков Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около ?.11.1845
Дочь: Аршинова (Аршинова) Матрона Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1845
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
11.10.1852
Сын: Аршинов Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична
Рождение ребёнка
05.08.1855
Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична
Смерть
Неизвестно