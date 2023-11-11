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Аршинов Яков Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Аршинов Петр Арефьевич

Мать: Аршинова Параскева Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
Около ?.11.1845

Дочь: Аршинова (Аршинова) Матрона Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Аршинов Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1852

Сын: Аршинов Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1855

Сын: Аршинов Матвей Яковлевич

Мать ребёнка: Аршинова Евдокия Никитична

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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