Аршинова Параскева Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Параскева Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1789 или 1803

Дата смерти

19.03.1867

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Петр Арефьевич

Рождение ребёнка
18.10.1821

Дочь: Аршинова (Аршинова) Анастасия Петровна

Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.03.1824

Дочь: Аршинова (Аршинова) Агафия Петровна

Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Аршинов Яков Петрович

Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич

Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Аршинова (Аршинова) Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич

Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: Аршинова (Аршинова) Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич

Смерть
19.03.1867
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

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