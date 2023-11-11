Аршинова Параскева Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1789 или 1803
Дата смерти19.03.1867
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789 или 1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.10.1821
Дочь: Аршинова (Аршинова) Анастасия Петровна
Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич
Рождение ребёнка
24.03.1824
Дочь: Аршинова (Аршинова) Агафия Петровна
Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1825
Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Аршинова (Аршинова) Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: Аршинова (Аршинова) Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Аршинов Петр Арефьевич
Смерть
19.03.1867