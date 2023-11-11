Аршинова Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинова Евдокия Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аршинов Яков Петрович

Рождение ребёнка
10.11.1845

Сын: Аршинов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.10.1852

Сын: Аршинов Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.08.1855

Сын: Аршинов Матвей Яковлевич

Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

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