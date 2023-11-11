Аршинова Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1845
Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович
Рождение ребёнка
11.10.1852
Сын: Аршинов Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович
Рождение ребёнка
05.08.1855
Отец ребёнка: Аршинов Яков Петрович
Смерть
Неизвестно