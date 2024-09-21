Грачева (Шлома) Анастасия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Шлома) Анастасия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: Шлома Федот Михайлович

Мать: Шлома Феврония Герасимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Назарова Тамара Гавриловна

Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грачев Николай Гаврилович

Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
01.06.1916

Муж: Грачев Гавриил Васильевич

Воздвиженка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2259, стр. 71 Пушоловскаго хуто крестьянинъ Гавріилъ Васильевъ Грочевъ православный , первымъ бракомъ 21 Крестьянская дѣв . Путиловскаго х... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1916

Дочь: Гущина Анастасия Гавриловна

Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2259, стр. 63 Хутора Ново - Санмарскаго крестьянинъ Гавріилъ Василіевъ Грачевъ и законная жена его Анастасія Ѳеодотого , оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
1919

Сын: Грачев Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
21.09.1936

Дочь: Никулина Аграфена Гавриловна

Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область

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