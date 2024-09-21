Грачева (Шлома) Анастасия Федотовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: Шлома Федот Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Назарова Тамара Гавриловна
Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грачев Николай Гаврилович
Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич
Бракосочетание
01.06.1916
Воздвиженка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2259, стр. 71 Пушоловскаго хуто крестьянинъ Гавріилъ Васильевъ Грочевъ православный , первымъ бракомъ 21 Крестьянская дѣв . Путиловскаго х... Показать все
Рождение ребёнка
25.11.1916
Дочь: Гущина Анастасия Гавриловна
Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич
ОГА Оренбургской области (ОГАОО), фонд №173, опись №16, дело №2259, стр. 63 Хутора Ново - Санмарскаго крестьянинъ Гавріилъ Василіевъ Грачевъ и законная жена его Анастасія Ѳеодотого , оба православные ... Показать все
Рождение ребёнка
1919
Сын: Грачев Василий Гаврилович
Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич
Рождение ребёнка
21.09.1936
Дочь: Никулина Аграфена Гавриловна
Отец ребёнка: Грачев Гавриил Васильевич
Смерть
Неизвестно
Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область