- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Местные сообщества
Присоединяйтесь
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
648Воздвиженская, стан. казач. Ор. в.при р. Сакмаре.200403171039987Церковь православная 1, мечетей 2, школа, базар еженедельно по вторникам.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
464. Воздвиженская, станица казачья, при реке Сакмаре, дворов 441, жителей 2370, стан. првл. (уездный город 185 в.), церковь православная, 2 мечети, 2 школы, 3 лавки, баз Показать все
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
пос. Воздвиженский
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
71700Воздвиженкасело51°45'с.ш.56°26'в.д.M-40-005
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53641410101с Воздвиженкасело