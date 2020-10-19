Никулина (Грачева) Аграфена Гавриловна
Место рождения
Дата рождения21.09.1936
Дата смерти19.10.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.03.1956
Сын: Никулин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
02.02.1958
Дочь: Ушакова Антонина Владимировна
Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович
Рождение ребёнка
01.10.1960
Дочь: Генералова Галина Владимировна
Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович
Смерть
19.10.2020
Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область