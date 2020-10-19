Никулина (Грачева) Аграфена Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Грачева) Аграфена Гавриловна

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Место рождения

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

21.09.1936

Дата смерти

19.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.09.1936

Отец: Грачев Гавриил Васильевич

Мать: Грачева Анастасия Федотовна

Назаровка, Саракташский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никулин Владимир Антонович

Рождение ребёнка
08.03.1956

Сын: Никулин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович

Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.02.1958

Дочь: Ушакова Антонина Владимировна

Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович

Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.10.1960

Дочь: Генералова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Никулин Владимир Антонович

Рысаево, город Медногорск, Оренбургская область
Смерть
19.10.2020
Светлый, Светлинский муниципальный район, Оренбургская область

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