Параева Ульяна Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Параев Пётр Петрович
Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.
Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович
Рождение ребёнка
Около 1863
Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович
Смерть
Неизвестно