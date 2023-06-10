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Параева Ульяна Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Параев Пётр Кириллович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Параев Никандр Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Параев Пётр Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.

Сын: Параев Захар Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Параев Никита Петрович

Отец ребёнка: Параев Пётр Кириллович

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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