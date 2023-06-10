Параев Пётр Кириллович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1812
Дата смерти09.03.1892 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1857
Сын: Параев Пётр Петрович
Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.
Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна
Рождение ребёнка
Около 1863
Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна
Смерть
09.03.1892 ст.