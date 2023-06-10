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Параев Пётр Кириллович

Место рождения

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

09.03.1892 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параева Ульяна Гавриловна

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Параев Никандр Петрович

Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Параев Пётр Петрович

Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
07.01.1857 ст.

Сын: Параев Захар Петрович

Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1863

Сын: Параев Никита Петрович

Мать ребёнка: Параева Ульяна Гавриловна

Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
09.03.1892 ст.
Шалахово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

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