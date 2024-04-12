Зыков Георгий Степанович
Место рождения
Дата рождения06.04.1911
Дата смерти14.04.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911
Отец: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
09.09.1919
Дочь: Зыкова Валентина Георгиевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Зыков Анатолий Георгиевич
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зыкова Ольга Георгиевна
Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Татьяна Егоровна
Смерть
14.04.1944