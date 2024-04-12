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Зыков Георгий Степанович

Место рождения

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

06.04.1911

Дата смерти

14.04.1944

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1911

Отец: Зыков Степан Фотеевич

Мать: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
09.09.1919

Дочь: Зыкова Валентина Георгиевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Зыков Анатолий Георгиевич

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зыкова Ольга Георгиевна

Мать ребёнка: Зыкова Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Татьяна Егоровна

Смерть
14.04.1944
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