Зыков Степан Фотеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смертиОколо 1934
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Зыков Фотей Лазаревич
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зыкова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.04.1911
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
24.07.1914
Дочь: Зыкова Марья Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
21.08.1915
Дочь: Зыкова Наталья Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Татьяна Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1921
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зыкова Зинаида Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
25.06.1926
Дочь: Коровина Анна Степановна
Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1934