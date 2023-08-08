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Зыков Степан Фотеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

Около 1934

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Зыков Фотей Лазаревич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зыкова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Зыков Евгений Степанович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Зыков Георгий Степанович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1914

Дочь: Зыкова Марья Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
21.08.1915

Дочь: Зыкова Наталья Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Татьяна Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зыков Леонид Степанович

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зыкова Зинаида Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.06.1926

Дочь: Коровина Анна Степановна

Мать ребёнка: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Евдокия Тимофеевна

Смерть
Около 1934
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