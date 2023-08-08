Зыкова (Пайвина) Евдокия Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти15.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Зыкова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
1886
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
06.04.1911
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
24.07.1914
Дочь: Зыкова Марья Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
21.08.1915
Дочь: Зыкова Наталья Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
04.01.1919
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Зыкова Зинаида Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Рождение ребёнка
25.06.1926
Дочь: Коровина Анна Степановна
Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.03.1959