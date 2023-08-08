Зыкова (Пайвина) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Пайвина) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

15.03.1959

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Зыкова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Рождение ребёнка
1886

Сын: Зыков Евгений Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Рождение ребёнка
06.04.1911

Сын: Зыков Георгий Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
24.07.1914

Дочь: Зыкова Марья Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Рождение ребёнка
21.08.1915

Дочь: Зыкова Наталья Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Рождение ребёнка
04.01.1919

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Зыков Леонид Степанович

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Зыкова Зинаида Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
25.06.1926

Дочь: Коровина Анна Степановна

Отец ребёнка: Зыков Степан Фотеевич

Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Степан Фотеевич

Смерть
15.03.1959
Пески, Юргамышский муниципальный район, Курганская область
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