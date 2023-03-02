Извеков (Извекова) Мария Михайловна
женский, родилась 1886
умерла Неизвестно
Супруги
Догадин Константин Васильевич1879 г.р.
Извеков Тимофей РомановичОколо 1892 г.р.
Дети
Извеков Григорий Тимофеевич30.01.1907 г.р.
(Извекова) Дарья Тимофеевна13.03.1908 г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1907
Сын: Извеков Григорий Тимофеевич
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
13.03.1908
Дочь: (Извекова) Дарья Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
30.01.1910
Дочь: (Извекова) Ксения Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
13.12.1911
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
12.04.1913
Дочь: (Извекова) Надежда Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Рождение ребёнка
14.03.1915
Дочь: (Извекова) Лидия Тимофеевна
Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович
Смерть
Неизвестно