Извеков (Извекова) Мария Михайловна 1886 — найти родственников по фамилии на Familio

Извеков (Извекова) Мария Михайловна

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

женский, родилась 1886

умерла Неизвестно

Супруги
Догадин Константин Васильевич1879 г.р.
Извеков Тимофей РомановичОколо 1892 г.р.
Дети
Извеков Григорий Тимофеевич30.01.1907 г.р.
(Извекова) Дарья Тимофеевна13.03.1908 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Догадин Константин Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извеков Тимофей Романович

Место жительства
Неизвестно

Рождение ребёнка
30.01.1907

Сын: Извеков Григорий Тимофеевич

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Рождение ребёнка
13.03.1908

Дочь: (Извекова) Дарья Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Рождение ребёнка
30.01.1910

Дочь: (Извекова) Ксения Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Рождение ребёнка
13.12.1911

Сын: Извеков Павел Тимофеевич

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Рождение ребёнка
12.04.1913

Дочь: (Извекова) Надежда Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Рождение ребёнка
14.03.1915

Дочь: (Извекова) Лидия Тимофеевна

Отец ребёнка: Извеков Тимофей Романович

Смерть
Неизвестно

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