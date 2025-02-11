Лукина Феодосия Терентьевна Рябцева 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Лукина Феодосия Терентьевна Рябцева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1847, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Отец
Рябцев Терентий Николаевич1803 г.р.
Дети
Федутина Пелагея Филипповна Лукина1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Рябцев Терентий Николаевич

Мать: не указана

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Федутина Пелагея Филипповна Лукина

Отец ребёнка: не указан

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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