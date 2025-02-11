Лукина Феодосия Терентьевна Рябцева
женский, родилась 1847, Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
ОтецРябцев Терентий Николаевич1803 г.р.
Дети
Федутина Пелагея Филипповна Лукина1882 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Рябцев Терентий Николаевич
Мать: не указана
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Федутина Пелагея Филипповна Лукина
Отец ребёнка: не указан
Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно