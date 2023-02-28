Лукин (однодворец) Михаил Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: Лукина Феодосия Рябцева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
26.01.1904

Жена: Лукина Анна Кутринская

Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Лукин (однодворец) Николай Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Лукин (однодворец) Александр Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Лукин (комсомолец) Дмитрий Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Лукин (однодворец) Андрей Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Евдокия Михаиловна

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Лукин (однодворец) Борис Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Лукин (однодворец) Василий Михаилович

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1917

Дочь: Анна Михаиловна

Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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