Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: Лукина Феодосия Рябцева
Бракосочетание
26.01.1904
Жена: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Лукин (однодворец) Николай Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
18.02.1906
Сын: Лукин (однодворец) Александр Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
22.10.1907
Сын: Лукин (комсомолец) Дмитрий Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Лукин (однодворец) Андрей Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Евдокия Михаиловна
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
19.07.1913
Сын: Лукин (однодворец) Борис Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Лукин (однодворец) Василий Михаилович
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Рождение ребёнка
04.01.1917
Дочь: Анна Михаиловна
Мать ребёнка: Лукина Анна Кутринская
Смерть
Неизвестно